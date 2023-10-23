Сетевое издание|18+|Понедельник|23 окт 2023|18:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Подростка из Заречного задержали за попытку заработать на наркотиках

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


17-летний житель Заречного был задержан полицией при попытке сбыть наркотик в Пензе. Возбуждено уголовное дело.

Подросток решил таким образом подзаработать. Он списался в сети с незнакомцем и получил координаты закладки массой не менее 3 г. Зареченец нашел наркотик, привез домой и расфасовал на более мелкие партии, чтобы позже сбыть.

Однако осуществить планы ему не удалось. 11 октября его задержали полицейские.

«В ходе досмотра у несовершеннолетнего обнаружены несколько свертков с наркотическим средством, еще один сверток с наркотиком изъят на территории Железнодорожного района Пензы в тайнике, оборудованном подозреваемым», - сообщили в региональном управлении СКР.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте