Подростка из Заречного задержали за попытку заработать на наркотиках

23.10.2023 | 16:12

17-летний житель Заречного был задержан полицией при попытке сбыть наркотик в Пензе. Возбуждено уголовное дело.

Подросток решил таким образом подзаработать. Он списался в сети с незнакомцем и получил координаты закладки массой не менее 3 г. Зареченец нашел наркотик, привез домой и расфасовал на более мелкие партии, чтобы позже сбыть.

Однако осуществить планы ему не удалось. 11 октября его задержали полицейские.

«В ходе досмотра у несовершеннолетнего обнаружены несколько свертков с наркотическим средством, еще один сверток с наркотиком изъят на территории Железнодорожного района Пензы в тайнике, оборудованном подозреваемым», - сообщили в региональном управлении СКР.

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Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.