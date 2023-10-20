Жительница Пачелмы хотела защитить гражданского мужа и пошла под суд

20.10.2023 | 09:58

Жительница Пачелмы, давшая служителям Фемиды ложные показания, сама оказалась на скамье подсудимых.

Сожитель сельчанки избил ее, нанеся легкий вред здоровью, а также угрожал убийством. Женщина написала заявление, дело дошло до суда. Но, когда пришлось давать показания, жертва агрессора отказалась от своих слов.

Она заявила, что гражданский муж ни в чем не виновен, а оговорила она его, будучи пьяной.

Однако выяснилось, что слова в защиту мужчины как раз и являются неправдой: он действительно поднял на нее руку и грозился лишить жизни. В итоге его защитница тоже стала фигуранткой уголовного дела. Она призналась в даче ложных показаний и раскаялась.

«Ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.