Жительница Пачелмы хотела защитить гражданского мужа и пошла под суд

Жительница Пачелмы, давшая служителям Фемиды ложные показания, сама оказалась на скамье подсудимых.
Сожитель сельчанки избил ее, нанеся легкий вред здоровью, а также угрожал убийством. Женщина написала заявление, дело дошло до суда. Но, когда пришлось давать показания, жертва агрессора отказалась от своих слов.
Она заявила, что гражданский муж ни в чем не виновен, а оговорила она его, будучи пьяной.
Однако выяснилось, что слова в защиту мужчины как раз и являются неправдой: он действительно поднял на нее руку и грозился лишить жизни. В итоге его защитница тоже стала фигуранткой уголовного дела. Она призналась в даче ложных показаний и раскаялась.
«Ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.
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