Пензенец вырастил дома коноплю и отправился в колонию

16.10.2023 | 21:02

42-летнего пензенца осудили за хранение, сбыт и покушение на сбыт наркотиков.

С 1 марта по 25 мая этого года мужчина купил в интернет-приложении горшки, утеплитель, грунт, удобрения и семена конопли. В своей квартире он вырастил ее, потом высушил и переработал в наркотик.

Полученное пензенец хранил дома и в своей «Ладе-Ларгус».

В мае сосед горожанина попросил продать ему марихуану. 25-го числа они встретились, сверток с наркотиком ушел за 950 рублей. Часть вещества покупатель в тот же день перепродал своему знакомому, которого потом задержала полиция.

В конце мая сосед снова попросил об услуге, на этот раз он готов был потратить 24 000 рублей, деньги отдал сразу.

«Однако злоумышленник выполнить обязательства не смог, поскольку 1 июня был задержан. В ходе обыска в его квартире и автомобиле обнаружены и изъяты две стеклянные банки, пачка из-под сигарет, а также пакеты, в которых находились свертки с наркотическими средствами», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В общей сложности изъято 48,65 г марихуаны, 6,76 г гашиша, 0,0075 г вещества, содержащего в своем составе тетрагидроканнабинол, а также 441,28 г конопли.

По совокупности преступлений суд назначил пензенцу наказание в виде четырех с половиной лет колонии строгого режима.

«Уголовные дела в отношении покупателей выделены в отдельное производство», - добавила Светлана Артамонова.