Сетевое издание|18+|Понедельник|16 окт 2023|22:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Пензенец вырастил дома коноплю и отправился в колонию

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


42-летнего пензенца осудили за хранение, сбыт и покушение на сбыт наркотиков.

С 1 марта по 25 мая этого года мужчина купил в интернет-приложении горшки, утеплитель, грунт, удобрения и семена конопли. В своей квартире он вырастил ее, потом высушил и переработал в наркотик.

Полученное пензенец хранил дома и в своей «Ладе-Ларгус».

В мае сосед горожанина попросил продать ему марихуану. 25-го числа они встретились, сверток с наркотиком ушел за 950 рублей. Часть вещества покупатель в тот же день перепродал своему знакомому, которого потом задержала полиция.

В конце мая сосед снова попросил об услуге, на этот раз он готов был потратить 24 000 рублей, деньги отдал сразу.

«Однако злоумышленник выполнить обязательства не смог, поскольку 1 июня был задержан. В ходе обыска в его квартире и автомобиле обнаружены и изъяты две стеклянные банки, пачка из-под сигарет, а также пакеты, в которых находились свертки с наркотическими средствами», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В общей сложности изъято 48,65 г марихуаны, 6,76 г гашиша, 0,0075 г вещества, содержащего в своем составе тетрагидроканнабинол, а также 441,28 г конопли.

По совокупности преступлений суд назначил пензенцу наказание в виде четырех с половиной лет колонии строгого режима.

«Уголовные дела в отношении покупателей выделены в отдельное производство», - добавила Светлана Артамонова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте