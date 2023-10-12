Пензенец выманил у египтянина деньги, посулив выигрыш на ставках

12.10.2023 | 13:20

Житель областного центра оказался на скамье подсудимых за мошенничество. Его жертвой стал гражданин Египта, временно живущий в Пензе. Мужчины познакомились, когда делали в конторе спортивные ставки.

В марте пензенец связался с гостем Сурского края в соцсети «ВКонтакте» и предложил ему быстрый заработок на ставках в размере 100 тысяч рублей при условии, что египтянин поставит 20 тысяч и перечислит ему.

Для убедительности обманщик нашел в интернете скриншот «Сбербанка Онлайн» о переводе 120 тысяч рублей, скачал его и скинул жертве: якобы эти деньги он выиграл благодаря помощи посредника.

Доверчивый египтянин попался на уловку и перевел деньги. На следующий день пензенец обрадовал приятеля: дескать, по своей ставке тот выиграл 390 тысяч. Однако получить их можно только через него, переведя еще 30 тысяч рублей. При этом в ход вновь пошел скриншот состояния букмекерского счета с выигрышем, скачанный в Сети.

Однако иноземный игрок заупрямился и отказался перечислять деньги. Чтобы он не сорвался с крючка, пензенец пошел на уступки: признал, что хватит лишь 15 тысяч рублей, и пообещал, что остальное добавит сам.

Таким образом он вытянул из кошелька иностранца 35 тысяч, которые благополучно потратил. Для уроженца страны верблюдов и бедуинов сумма оказалась значительной, и он не стал спускать дело на тормозах. В итоге пензенец оказался на скамье подсудимых и признал вину.

Служители Фемиды взыскали с него в пользу потерпевшего 35 тысяч рублей. Кроме того, афериста приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из его зарплаты в доход государства.

«Наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.