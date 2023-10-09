Дроп-курьер обманул жительницу Кузнецкого района и потерял свободу

09.10.2023 | 19:43

27-летний дроп-курьер из Ставропольского края не смог добиться смягчения приговора. 10 января он забрал 400 000 рублей у жительницы села в Кузнецком районе и в тот же день был задержан полицейскими.

Со слов потерпевшей, ей позвонил незнакомец, представившийся адвокатом снохи. Он сообщил, что та переходила дорогу в неположенном месте и спровоцировала ДТП, в результате которого девушка-водитель получила травмы.

«Он сказал, что для лечения обеих и компенсации вреда пострадавшей необходимы денежные средства», - отметили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Правдивости этой истории добавил разговор сельчанки с женщиной, чей голос был как у снохи. Тогда она поверила и передала сбережения приехавшему за ними мужчине. Только потом, позвонив сыну, местная жительница поняла, что ее обманули.

Полицейские задержали курьера и завели уголовное дело.

В июне ставропольца признали виновным в мошенничестве в крупном размере, совершенным по сговору группой лиц. Кузнецкий районный суд назначил ему наказание в виде 2 лет исправительной колонии общего режима.

Курьер признал вину, но счет приговор суровым. Он и его защитник подали апелляционные жалобы в Пензенский областной суд, но те были оставлены без удовлетворения.