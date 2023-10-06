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Криминал

Пензенец разбил веслом голову любителю водяных лилий

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57-летний житель Пензы заплатит 145 000 тысяч молодому человеку, который забрался в его лодку и пытался завести мотор. Дело в том, что, отстаивая свое имущество, он нанес незнакомцу открытую черепно-мозговую травму.

Это случилось днем 9 июля на берегу Старой Суры. Пензенец отлучился в магазин, а когда вернулся, обнаружил в своей лодке молодого человека. На требование вылезти незваный гость ответил нецензурно.

Тогда хозяин лодки схватил металлическое весло, выгнал незнакомца из лодки, вытолкал по воде к берегу и ударил его там лопастью весла по голове.

«Потерпевший суду пояснил, что увидел чужую лодку и решил ею воспользоваться, чтобы нарвать водяные лилии. Однако появился хозяин лодки, и у них произошел конфликт. После удара веслом ему была сделана операция на черепе и установлена пластина», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Хозяин лодки частично возместил моральный вред молодому человеку - в размере 5 тысяч рублей. Также в суде он извинился перед ним.

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. В пользу потерпевшего с него взыскали в качестве компенсации морального вреда 145 тысяч рублей.

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