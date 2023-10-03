Пензенец обокрал сожительницу и попытался уехать из города

03.10.2023 | 12:33

37-летний пензенец уехал из дому, украв золото своей сожительницы. За это ему придется ответить и перед ней, и перед законом.

В отдел полиции обратилась 37-летняя пензячка, рассказавшая, что из квартиры было похищено золото стоимостью около 24 000 рублей. Сотрудники выяснили, что к этому причастен ее сожитель. На его розыск ориентировали все наружные службы полиции.

«21 сентября утром мы получили ориентировку, что по федеральной автодороге М-5 «Урал» движется автомобиль марки Lifan, водитель которого подозревается в совершении преступления и находится в розыске», - рассказал старший инспектор ДПС отдельной специализированной роты УМВД России по Пензенской области Сергей Долгов.

Похожий автомобиль полицейские заметили на 617-м километре трассы в Бессоновском районе. Машину остановили, а пензенца задержали.

«Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где и дал признательные показания. Он рассказал, что украденные украшения сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила старший дознаватель отдела полиции № 4 УМВД России по городу Пензе Юлия Карасева.

Возбуждено уголовное дело. Сожителю пензячки грозит до 2 лет лишения свободы.