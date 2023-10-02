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Криминал

Пензячку с наркотиком в нательном белье задержали в подъезде

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46-летнюю пензячку, страдающую полинаркоманией и рядом сопутствующих заболеваний, обвиняют в незаконном приобретении, хранении и сбыте запрещенного вещества.

По версии следствия, 14 июня этого года женщина купила в интернете синтетический наркотик за 2 700 рублей. Она приехала на такси в Ахуны, по полученным координатам нашла тайник и забрала оттуда 0,3 грамма вещества.

Пензячка решила перепродать добычу своему знакомому за 5 000 рублей. Она встретилась с ним у дома на улице Клары Цеткин, получила деньги и на глазах покупателя кинула пакетик в кусты, чтобы не передавать лично. Мужчина поднял его и унес к себе. Позже горожанина задержали.

По аналогичной схеме женщина заказала наркотик еще раз и 22 июня забрала его из тайника в лесу вблизи улицы Яблоневой. Она спрятала пакетик в нательном белье, но на лестничной площадке своего дома была задержана.

Собственную вину женщина признала. В момент совершения преступлений она находилась на испытательном сроке после осуждения за приобретение, хранение и продажу наркотиков.

Теперь ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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