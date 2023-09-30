В селе Неверкино задержали мужчину, осквернившего могилы

30.09.2023 | 11:19

Жителей села Неверкино потрясло ЧП на местном кладбище. Там оказались повреждены надгробия и ограды нескольких могил.

Видео с оскверненных мест захоронения прислали в telegram-канал PenzaInform.

«Зашли и все снесли. Может, кто-то видел, кто-то поможет найти. Наверное, впервые за всю историю так», - прокомментировал кадры автор.

Он предположил, что все случилось ночью.

На месте побывали правоохранители. По горячим следам они установили подозреваемого в совершении преступления.

«Им оказался местный житель 1988 года рождения. Для выяснения всех обстоятельств случившегося мужчина был доставлен в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что действовал в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

«Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев», - добавили в полиции.