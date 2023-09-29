Жительница Волгограда сумела обогатиться в Пензе

29.09.2023 | 17:51

В Железнодорожном районе будут судить 39-летнюю жительницу Волгограда, которая посетила Пензу, чтобы набрать здесь кредитов и никогда их не выплачивать.

По версии следствия, женщина купила в интернете подложный паспорт с вклеенной в него собственной фотографией, но использовать его в своем регионе не решилась.

На попутках она приехала в Пензу, где за один день, 28 октября 2021 года, оформила в трех банках и одной микрофинансовой организации займы на суммы от 7 000 до 119 000 рублей.

В общей сложности у нее на руках оказалось 297 000 рублей.

«Исполнять взятые на себя обязательства она не собиралась, фиктивный паспорт выбросила, вернулась с денежными средствами домой и потратила их на погашение своих долгов, продукты питания и одежду», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Через некоторое время личность злоумышленницы установили, ее обвинили в мошенничестве. Материалы уголовного дела уже переданы мировому судье.