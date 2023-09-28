Пензенские правоохранители выявили иностранца-экстремиста

В Пензенской области осудили 37-летнего гражданина иностранного государства. Мужчину обвинили в незаконном пересечении границы.
Для этого иностранец использовал фальшивые документы. Известно, что границу он пересек на самолете.
Нарушителя выявили сотрудники УФСБ России по Пензенской области во взаимодействии с УФСИН РФ и задержали его.
Правоохранители установили, что иностранец является приверженцем террористической и экстремистской идеологии, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
Злоумышленника признали виновным и приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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