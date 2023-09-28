Пензенские правоохранители выявили иностранца-экстремиста

28.09.2023 | 10:58

В Пензенской области осудили 37-летнего гражданина иностранного государства. Мужчину обвинили в незаконном пересечении границы.

Для этого иностранец использовал фальшивые документы. Известно, что границу он пересек на самолете.

Нарушителя выявили сотрудники УФСБ России по Пензенской области во взаимодействии с УФСИН РФ и задержали его.

Правоохранители установили, что иностранец является приверженцем террористической и экстремистской идеологии, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Злоумышленника признали виновным и приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.