Настоятель городищенского храма потерял колокол

28.09.2023 | 11:21

В Городищенском районе расследовали дело о похищении колокола из колокольни храма. О его пропаже полицейским сообщил настоятель.

Правоохранители побывали на месте происшествия и обнаружили следы обуви предполагаемого злоумышленника. Также специалисты пришли к выводу, что человек проник на территорию культового сооружения через отверстие под воротами.

Собранные улики позволили установить похитителя. Подозрение пало на ранее судимого 39-летнего жителя соседнего села.

Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что сдал похищенный колокол в пункт приема металла. Полицейским удалось изъять его оттуда.

Сельчанину предъявили обвинение по статье 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.