Настоятель городищенского храма потерял колокол

В Городищенском районе расследовали дело о похищении колокола из колокольни храма. О его пропаже полицейским сообщил настоятель.
Правоохранители побывали на месте происшествия и обнаружили следы обуви предполагаемого злоумышленника. Также специалисты пришли к выводу, что человек проник на территорию культового сооружения через отверстие под воротами.
Собранные улики позволили установить похитителя. Подозрение пало на ранее судимого 39-летнего жителя соседнего села.
Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что сдал похищенный колокол в пункт приема металла. Полицейским удалось изъять его оттуда.
Сельчанину предъявили обвинение по статье 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
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