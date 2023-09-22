Риелторы-мошенники выманили деньги у 32 пензенцев

22.09.2023 | 13:07

34-летнему жителю Пензы не удалось смягчить приговор за мошенничество, совершенное организованной группой.

Пензенец решил под видом риелтора изымать деньги у граждан, решивших снять жилье. Для этого он открыл ООО «СелимБыстро» и арендовал офис в ТЦ «Пассаж». На должность директора офиса он назначил свою знакомую, а по объявлению в интернете набрал на работу еще шесть сотрудниц в возрасте от 21 года до 39 лет.

Для привлечения клиентов мужчина разместил рекламу риелторского агентства в СМИ и интернете, где опубликовал ложные объявления о сдаче жилья в аренду, а также создал свой сайт. Затем он обучил соучастниц преступной схеме.

«Когда в агентство обращались клиенты, сотрудницы делали вид, что созваниваются с владельцами помещений и договариваются об осмотре квартиры и дальнейшем заключении договора аренды. На самом деле их звонки поступали свободным менеджерам, а не собственникам жилья. Затем девушки убеждали посетителей, что предложение о сдаче жилья актуально, но для просмотра нужно заплатить от 3 000 до 4 000 рублей и заключить договор об оказании информационных услуг», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

После оплаты и заключения договора клиентам под видом номеров телефонов собственников жилья выдавались номера, находящиеся в пользовании менеджеров этой же организации. Когда потенциальный арендатор набирал номер, менеджер говорил, что квартира уже сдана, либо не отвечал на звонки. Если же обманутый гражданин обращался в офис с требованием вернуть деньги, менеджер принимал претензию и гарантировал ее рассмотрение. Однако делалось это лишь для придания видимости законности деятельности фирмы, а в реальности жалобы оставались без ответа.

С 23 сентября 2020 года по 22 апреля 2021-го подельники выманили у 32 потерпевших 118 950 рублей.

28 апреля 2023 года Ленинский районный суд Пензы приговорил организатора группы к 4 годам колонии общего режима. Его соучастницы получили от 1 года и 6 месяцев до 2 лет условно с различными испытательными сроками.

Мужчина обжаловал приговор: он просил убрать квалифицирующий признак «организованной группы» и назначить ему условное наказание.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 20 сентября 2023 года», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.