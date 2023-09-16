Хозяйственный сельчанин вывез с поля 400 кг чужой соломы

16.09.2023 | 10:59

5 тюков соломы весом 400 килограммов и стоимостью 5 000 рублей пропали с поля в Пензенском районе. Об этом в полицию заявил начальник службы охраны сельскохозяйственного предприятия.

Стражи порядка оперативно установили подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель.

В отделе полиции он откровенно признался в краже. По его словам, увидев тюки, он решил, что солома весьма пригодится в хозяйстве. Подогнав автомобиль с прицепом, погрузил чужое добро и увез на свое подворье.

Полицейские изъяли похищенное и вернули владельцу. На хозяйственного сельчанина завели дело о краже.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.