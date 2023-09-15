17-летняя пензячка и ее друг пытались заработать на наркотиках

15.09.2023 | 09:05

В Пензе задержаны 23-летний горожанин и его 17-летняя знакомая. Они подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

По данным следствия, в августе этого года молодые люди решили заработать криминальным путем. В мессенджере они получили информацию о местонахождении закладки, забрали ее и расфасовали на мелкие партии для дальнейшего сбыта.

Однако довести дело до конца им не удалось: 12 сентября криминальный дуэт задержала полиция. При осмотре квартиры, которую арендовали несостоявшиеся драгдилеры, изъяли не менее 2,94 грамма наркотика.

Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.