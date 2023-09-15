Сетевое издание|18+|Пятница|15 сен 2023|09:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

17-летняя пензячка и ее друг пытались заработать на наркотиках

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе задержаны 23-летний горожанин и его 17-летняя знакомая. Они подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

По данным следствия, в августе этого года молодые люди решили заработать криминальным путем. В мессенджере они получили информацию о местонахождении закладки, забрали ее и расфасовали на мелкие партии для дальнейшего сбыта.

Однако довести дело до конца им не удалось: 12 сентября криминальный дуэт задержала полиция. При осмотре квартиры, которую арендовали несостоявшиеся драгдилеры, изъяли не менее 2,94 грамма наркотика.

Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте