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Криминал

В Пензе вступил в силу приговор сыноубийце

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В Пензе вступил в силу приговор 69-летнему местному жителю, убившему родного сына.

Трагедия произошла 27 сентября 2021 года в квартире многоэтажки на улице Клары Цеткин. Нетрезвый мужчина уже с утра начал ссориться с 44-летним родственником.

Сначала он дважды выгонял из квартиры его друзей, шумевших и мешавших отдыхать. Затем сделал сыну замечание по поводу громко работающего телевизора. А к полудню, когда тот стал просить денег, конфликт перерос в драку и взаимные оскорбления.

Спустя некоторое время после ссоры обозленный отец взял кухонный нож, зашел в комнату к сыну и вонзил лезвие ему в грудь.

Поняв, что лишил близкого человека жизни, пенсионер вызвал полицию и скорую помощь.

Изначально суд приговорил убийцу к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Внук, который с рождения не общался с дедом, заявил иск о компенсации морального вреда. Его удовлетворили частично, взыскав с осужденного 50 тысяч рублей.

Из-за того что не было учтено смягчающее обстоятельство (противоправное поведение потерпевшего), дело рассмотрели еще раз и срок лишения свободы сократили на полгода.

Тем не менее пензенец не согласился с решением. Он признал вину, но пояснил, что не хотел убивать сына, тот накинулся на него и, возможно, наткнулся на нож сам, уточнила позицию мужчины старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда рассмотрела апелляцию на приговор, но оставила его без изменения, он вступил в силу 13 сентября 2023 года, заключила пресс-секретарь суда Наталья Яшина.

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