Молодого бессоновца отправили в колонию из-за 50 000 рублей

06.09.2023 | 21:17

23-летний житель Бессоновского района предстал перед судом по обвинению в мошенничестве. Молодой мужчина решил заработать, став участником схемы аферистов.

Подельники бессоновца должны были сообщать людям, что их близкий якобы попал в ДТП. Мужчине отводилась роль курьера, который забирает деньги у жертв, готовых спасти родственника от уголовной ответственности или заплатить за лечение.

«26 апреля 2023 года он в вечернее время прибыл в Каменку по месту проживания потерпевшей, которая передала ему пакет с денежными средствами в сумме 50 000 рублей для решения вопроса об освобождении ее дочери от уголовной ответственности», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Мошенника задержали. Он признал вину, раскаялся в содеянном и возместил причиненный женщине ущерб.

Суд назначил бессоновцу 1 год 6 месяцев и 10 дней лишения свободы в колонии-поселении.