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Криминал

Сельчанин грозился зарубить экс-супругу, нашедшую нового мужчину

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36-летний житель Земетчинского района стал фигурантом уголовного дела после того, как посетил свою бывшую жену и ее сожителя.

Пара встретила гостя приветливо и организовала застолье, продлившееся до глубокой ночи. Тогда-то нетрезвый гость и начал высказывать экс-супруге претензии.

«У него возникло недовольство тем, что бывшая родственница разорвала семейные узы и обрела нового возлюбленного. Во время ссоры злоумышленник направился за топором и стал угрожать женщине убийством», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Испуганная хозяйка дома обратилась в полицию. Ее бывший муж дал признательные показания.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет за угрозу убийством.

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