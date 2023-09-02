Сельчанин грозился зарубить экс-супругу, нашедшую нового мужчину

36-летний житель Земетчинского района стал фигурантом уголовного дела после того, как посетил свою бывшую жену и ее сожителя.
Пара встретила гостя приветливо и организовала застолье, продлившееся до глубокой ночи. Тогда-то нетрезвый гость и начал высказывать экс-супруге претензии.
«У него возникло недовольство тем, что бывшая родственница разорвала семейные узы и обрела нового возлюбленного. Во время ссоры злоумышленник направился за топором и стал угрожать женщине убийством», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Испуганная хозяйка дома обратилась в полицию. Ее бывший муж дал признательные показания.
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет за угрозу убийством.
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