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Криминал

В Пензе пристав подделала документы, чтобы помочь знакомому-должнику

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В Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего судебного пристава-исполнителя в служебном подлоге. Его вели специалисты регионального следственного управления во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, в декабре 2021 года сотрудница Октябрьского районного отделения судебных приставов Пензы возбудила исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности в размере более 5,8 млн рублей. Основанием стали заявление представителя банка и исполнительный лист, выданный судом.

Должник оказался знакомым женщины. Она решила помочь ему, а заодно уменьшить нагрузку по имеющимся у нее производствам.

«С декабря 2021 года по октябрь 2022-го она изготовила акты, внеся в них заведомо ложные сведения о якобы проведенных исполнительных действиях в квартире должника. При этом в жилом помещении находилось имущество последнего, на которое возможно было наложить арест, но этого приставом осуществлено не было», - сообщили в УФСБ России по Пензенской области.

Затем пристав на основании фальсифицированных документов вынесла постановление об окончании исполнительного производства. Таким образом она подтвердила, что у должника нет имущества, на которое может быть обращено взыскание.

В итоге должнику отменили назначенные меры принудительного исполнения и установленные ограничения.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - проинформировала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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