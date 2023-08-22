В Пензе управляющего ТСЖ обвиняют в присвоении денег

22.08.2023 | 17:24

В Пензе 41-летнего управляющего товариществом собственников жилья обвиняют в присвоении денег. По версии следствия, мужчина совершил четыре преступления с использованием служебного положения.

В 2018-2019 годах он представлял в бухгалтерию подложные кассовые чеки на покупку товаров и выполнение работ для нужд ТСЖ, а деньги забирал себе.

Таким образом предприимчивый горожанин положил в свой карман 59 тысяч рублей.

Пензенец полностью признал вину и добровольно возместил нанесенный ущерб.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.