Выяснение отношений с женщиной едва не стоило пензенцу жизни

18.08.2023 | 15:53

31-летняя пензячка в пылу ссоры едва не зарезала своего знакомого.

Вечером 4 августа к пензячке, жившей в комнате на общей кухне, пришел 26-летний мужчина, с которым у нее долгое время были напряженные отношения.

Как выяснилось, визитер явился с благими намерениями: он хотел прояснить ситуацию и исправить ее к лучшему. Однако затея не удалась - разгорелась очередная ссора и вышла на новый виток. Хозяйка схватила нож, а затем несколько раз ударила гостя в грудь и в голову.

Мужчине удалось спастись. Он бросился прочь и скрылся в комнате у соседей по коммуналке. Вскоре туда прибыла бригада медиков и оказала раненому помощь.

Пензячке предъявили обвинение в покушении на убийство, но она свою вину не признала.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.