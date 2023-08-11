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Криминал

В Пензе 78-летний пенсионер украл деньги, чтобы починить машину

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78-летний пенсионер из Засечного не устоял перед соблазном и, увидев в лотке банкомата 100 000 рублей, украл их и оказался на скамье подсудимых.

Это случилось 24 марта. Пожилой сельчанин приехал к банкомату на улице Терновского в Пензе, чтобы снять деньги с карты. Мужчина, пытавшийся воспользоваться терминалом перед ним, рассказал, что аппарат не работает, и отошел в расположенное рядом отделение банка, чтобы сообщить о поломке.

Пенсионер тем временем приблизился к банкомату и увидел в лотке выдачи пачку из 20 купюр по 5 000 рублей. Она осталась от предыдущего клиента.

«Убедившись, что его действия никто не видит, злоумышленник забрал деньги и направился на ближайшую станцию техобслуживания, где договорился о ремонте своего автомобиля, задумав оплатить его за счет незаконно полученных денежных средств. Мер к возврату денег он умышленно не принял, о своей находке никому не рассказал, похищенное спрятал в сервант в своей квартире», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Тем временем потерпевший обратился к полицейским. Те вычислили личность вора, нашли его и вернули деньги владельцу.

Пенсионер признал вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

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