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Криминал

Житель области пошел на преступление из-за испорченного колеса

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27-летний житель села Марьевка Малосердобинского района пытался выбить из знакомого компенсацию за поврежденное колесо своей машины. Мужчина проник в его дом и пригрозил расправой.

Это случилось 4 июня. Сельчанин около 22:00 пришел к дому потерпевшего и стал стучать в дверь и окна. Поняв, что ему не откроют, мужчина, резко дернув ручки, сломал замки - сначала в сенях, потом в самом доме.

Оказавшись внутри, незваный гость нашел хозяина на кухне и потребовал 1 500 рублей за поврежденное колесо.

Чтобы слова звучали убедительнее, мужчина ударял «должника» кулаком в бедро и заявлял, что насилие продолжится, если тот не отдаст деньги в течение суток.

Хозяин дома отказался платить, дождался, когда агрессор уйдет, и, испугавшись за свою жизнь, обратился в полицию.

На вымогателя завели уголовное дело. В суде он признал вину, раскаялся и извинился перед потерпевшим.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 10 дней условно с испытательным сроком в 2 года, сообщили в Малосердобинском районном суде.

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