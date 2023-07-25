В Пензе мать двоих детей стала сутенершей восьми секс-работниц

25.07.2023 | 10:18

В Пензе суд вынес приговор 39-летней женщине, организовавшей публичный дом.

В 2017 году жительница областного центра решила организовать интим-бизнес под видом эротического массажа. Она попросила знакомую зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и оформить на нее доверенность по предоставлению интересов.

Затем горожанка арендовала нежилое помещение в Ленинском районе, оборудовала его аксессуарами и круглосуточно использовала в качестве притона для занятия проституцией, наняв трех администраторов и восемь секс-работниц. Так продолжалось до 11 мая 2022 года, когда на пороге появилась полиция.

Пензячка отрицала оказание интимных услуг, настаивая, что ее заведение - салон классического расслабляющего массажа. Предметы же эротического характера, изъятые при обыске, не использовались в работе, а были личным имуществом сотрудниц.

Также хозяйка борделя утверждала, что девушки работали не обнаженными, а в нижнем белье, халатах или какой-либо другой удобной одежде. По ее словам, в салоне практиковался массаж Лингама для улучшения кровообращения в малом тазу. В половую связь девушки не вступали, а удовлетворение сексуальных потребностей в иных формах, в том числе путем имитации полового акта либо особого воздействия на тело с целью вызвать у клиента половое возбуждение, таковой не являются.

«С учетом наличия у подсудимой двоих несовершеннолетних детей ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Изъятые сотрудниками полиции в ходе обыска денежные средства в сумме 26 тысяч рублей конфискованы в доход государства», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонва.

Адвокат осужденной обжаловал приговор, утверждая, что его подзащитная невиновна, а выводы суда не соответствуют фактам.

«Судебная коллегия по уголовным делам оставила жалобу без удовлетворения, а приговор - без изменения. Он вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.