Сетевое издание|18+|Вторник|25 июл 2023|11:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе мать двоих детей стала сутенершей восьми секс-работниц

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе суд вынес приговор 39-летней женщине, организовавшей публичный дом.

В 2017 году жительница областного центра решила организовать интим-бизнес под видом эротического массажа. Она попросила знакомую зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и оформить на нее доверенность по предоставлению интересов.

Затем горожанка арендовала нежилое помещение в Ленинском районе, оборудовала его аксессуарами и круглосуточно использовала в качестве притона для занятия проституцией, наняв трех администраторов и восемь секс-работниц. Так продолжалось до 11 мая 2022 года, когда на пороге появилась полиция.

Пензячка отрицала оказание интимных услуг, настаивая, что ее заведение - салон классического расслабляющего массажа. Предметы же эротического характера, изъятые при обыске, не использовались в работе, а были личным имуществом сотрудниц.

Также хозяйка борделя утверждала, что девушки работали не обнаженными, а в нижнем белье, халатах или какой-либо другой удобной одежде. По ее словам, в салоне практиковался массаж Лингама для улучшения кровообращения в малом тазу. В половую связь девушки не вступали, а удовлетворение сексуальных потребностей в иных формах, в том числе путем имитации полового акта либо особого воздействия на тело с целью вызвать у клиента половое возбуждение, таковой не являются.

«С учетом наличия у подсудимой двоих несовершеннолетних детей ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Изъятые сотрудниками полиции в ходе обыска денежные средства в сумме 26 тысяч рублей конфискованы в доход государства», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонва.

Адвокат осужденной обжаловал приговор, утверждая, что его подзащитная невиновна, а выводы суда не соответствуют фактам.

«Судебная коллегия по уголовным делам оставила жалобу без удовлетворения, а приговор - без изменения. Он вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте