Пензенский электромонтер обокрал место работы и попал на видео

17.07.2023 | 17:16

37-летний судимый электромонтер из Пензы хотел поправить финансовое положение бессовестным путем. Вместе с 42-летним другом он решил обокрасть своего работодателя, но не учел, что попадет на камеру.

Мужчины договорились и приехали к складу организации в Богословке. Пока старший из товарищей следил за обстановкой, младший, знавший, где хранятся инструменты, залез по смотровой башне к окну и проник в помещение.

«Гаечным ключом житель Пензы вскрыл дверь, после чего они похитили из хранилища все найденное имущество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Пропажу заметил генеральный директор и обратился в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После изучения записей с камер и опроса свидетелей подозреваемых установили.

К тому времени пензенцы успели часть имущества продать неизвестным, часть сдать в комиссионный магазин, а деньги потратить на личные нужды.

«По данному факту в ОМВД России по Пензенскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - пояснили в ведомстве.

Мужчины находятся под подпиской о невыезде.