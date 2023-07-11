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Криминал

В Пензе сотрудник СИЗО пронес арестованному колонку и наушники

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В Пензе 27-летнего мужчину, бывшего сотрудника следственного изолятора, осудили за мелкое взяточничество.

24 февраля этого года младший инспектор дежурной службы СИЗО УФСИН России по Пензенской области за вознаграждение в размере 12 000 рублей передал арестованному запрещенные предметы: 6 сим-карт, зарядное устройство, портативную музыкальную колонку и наушники. 

Во время расследования данного факта выяснилось, что перед этим он не безвозмездно дважды проносил тому же «клиенту» запрещенные продукты.

Мужчину уволили с работы, свою вину он признал.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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