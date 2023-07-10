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Криминал

Телефонные мошенники разработали еще одну схему обмана

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В России мошенники начали применять новую схему для обмана людей - приглашение на «личный прием в Центробанк».

Раньше злоумышленники ограничивались телефонными звонками от имени сотрудников финансового учреждения. Теперь они действуют следующим образом: присылают человеку на электронную почту «приглашение». В нем указаны имя и отчество потенциальной жертвы, время приема и настоящий адрес отделения Банка России в нужном регионе.

«В качестве отправителя сообщения с помощью подмены электронного адреса они указывают домен Банка России cbr.ru», - предупредили в Центробанке.

Когда человек получает письмо, мошенник связывается с ним и под различными предлогами старается узнать данные банковской карты и пришедший СМС-код. Иногда злоумышленник просто уговаривает собеседника перевести деньги.

В ЦБ подчеркнули: «Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, а его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские данные, не предлагают совершить операции со счетом».

Тем, кто получил приглашение, хотя не записывался на прием, нужно удалить его, а при возникновении вопросов позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (с мобильного - по короткому номеру 300).

В УМВД России по Пензенской области регулярно напоминают жителям региона: «Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!»

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