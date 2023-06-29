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Криминал

В Пензенской области иностранец пытался подкупить полицейского

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В Пензенской области 43-летний иностранец обвиняется в использовании поддельного документа и попытке дать взятку сотруднику полиции.

По данным следствия, 14 апреля в Башмаковском районе сотрудники полиции остановили ВАЗ-2114 под управлением иностранного гражданина. У инспекторов ДПС возникли сомнения в подлинности предъявленного водительского удостоверения.

Права изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила: они поддельные.

2 мая в отделе полиции по Башмаковскому району иностранец попытался передать врио начальника 30 тысяч рублей, чтобы избежать возбуждения уголовного дела.

«От получения взятки полицейский отказался, противоправные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Мужчина признал вину. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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Источник — фото t.me/sledcom58
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