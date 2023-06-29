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Криминал

Пензенец оплатил заказы на 336 тысяч рублей картами иностранцев

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В Пензе суд вынес приговор 29-летнему горожанину, покупавшему товары на заказ по чужим картам.

Осенью 2021 года мужчина купил в интернете платежные реквизиты около 100 банковских карт, принадлежащих гражданам США и европейских стран. В скачанной им базе были все необходимые данные: полный цифровой номер карты, срок ее действия, код безопасности (СVC/СVV), имя, фамилия и адрес проживания владельца.

Став обладателем ценной информации, пензенец стал использовать ее с большой выгодой для себя. Он воспользовался тем, что в магазинах региональной торговой сети не подключена такая мера безопасности, как дополнительное подтверждение платежа, – достаточно ввести реквизиты карты, чтобы сделать заказ.

По картам иностранцев мужчина заказывал большие партии продуктов и вещей. Причем мошенник указывал в интерфейсе не свое место жительства, а чужие адреса. По ним он приезжал за заказом сам или посылал знакомых, не подозревавших, что они стали соучастниками преступления.

При оплате заказа аферист вводил данные чужих карт, оплата проходила, банк подтверждал ее. Однако реальные владельцы, увидев списание, опротестовывали перевод средств, и банк не переводил деньги торговой сети. В результате магазин не получал деньги за доставленные по заказу товары.

Таким образом пензенец приобрел по чужим картам товаров на 335 744 рубля 94 копейки. Часть покупок он складировал в гараже и затем продавал по ценам ниже магазинных.

Однако озолотиться пензенцу так и не удалось: он предстал перед судом. Служители Фемиды учли, что он ранее привлекался как к административной, так и уголовной ответственности.

В итоге афериста на 2 года и 6 месяцев отправили в колонию строгого режима. С него по гражданскому иску торговой сети взыскана сумма, на которую он сделал покупки.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Пензы.

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Источник — фото pixabay.com
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