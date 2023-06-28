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Криминал

Выпившие суррогат пензенцы купили его задолго до отравления

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Алкогольный напиток с метанолом, которым отравились двое 18-летних жителей Пензенской области, был приобретен за несколько недель до инцидента.

Парни покупали его на розлив. Отравление случилось 23 июня.

«Поступили они в течение суток. Состояние их было, конечно, не очень хорошее. Мы знаем, что при отравлении метанолом очень часто поражаются органы зрения. У них начинало пропадать зрение, были головокружение, шаткость походки и нарушение сознания, также практически у всех была рвота. Со слов самих пострадавших, данные разливные напитки слабоалкогольного содержания они покупали приблизительно две-три недели назад», - сообщила в интервью ГТРК «Пенза» замминистра здравоохранения области Марина Воробьева.

Состояние молодых людей оценивалось как стабильное, средней тяжести. 26 июня их планировали перевести из реанимации в отделение.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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