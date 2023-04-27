В Пензе задержали похитителя детских игрушек

27.04.2023 | 19:51

Взрослые игры с детскими товарами затеял житель Курской области. В Пензе мужчина посетил несколько торговых центров, в которых продавали все для самых маленьких. Злоумышленник просто прятал дорогостоящие модели к себе в сумку и покидал супермаркеты, минуя кассы.

«Похищенные игрушки подозреваемый продал на сайте одного из интернет-магазинов на территории города Москвы. Денежные средства потратил на собственные нужды», - сообщила дознаватель ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Татьяна Элефтерьяди.

Полицейским удалось выйти на след похитителя и доставить его в участок. Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1987 года рождения.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Кроме этого, установлена причастность мужчины к совершению еще ряда аналогичных преступлений на территории других районов города Пензы», - рассказала Татьяна Элефтерьяди.