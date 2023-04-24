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Криминал

Пензенец избил соседа палкой за несанкционированную парковку

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33-летний пензенец оказался на скамье подсудимых после бытового конфликта с соседом. Поводом стала несанкционированная парковка.

Инцидент случился днем 3 марта. Горожанин приехал к матери, живущей на улице Ижевской в Пензе. Та в очередной раз пожаловалась на соседа, отношения с которым у нее не складывались. Теперь претензия была в том, что гости мужчины используют ее придомовую территории для проезда и парковки автомобилей.

Пензенец разозлился и решил вступиться за мать. Он подошел к дому соседа и стал громко и нецензурно вызывать его на улицу для беседы.

Чтобы привлечь внимание, горожанин разбил кирпичом окно соседа и забросил внутрь металлическую кружку. Потом он подобрал палку и принялся молотить ею по забору из профлиста.

Когда сосед наконец вышел, злоумышленник через запертую калитку сверху не менее двух раз ударил его по рукам (мужчина прикрывал ими голову) и один раз - по голове.

«Потерпевшего госпитализировала вызванная его супругой скорая помощь. В медицинском стационаре ему были наложены швы на рану на голове», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Незваный гость не стал отрицать вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд.

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