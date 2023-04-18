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Криминал

Бековчанин получил табуретом по голове за нанесенную женщине обиду

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Пожилой житель райцентра Беково предстанет перед судом после того, как вступился за женщину и поднял руку на товарища.

Размолвка между 68-летним бековчанином и его 44-летним другом произошла в Международный женский день, когда оба отмечали праздник в доме старшего приятеля. Хозяин упрекнул гостя в том, что он груб с дамами и недавно обидел дочь его старой знакомой.

Тот вспылил, и между собутыльниками разгорелась ссора. Младший схватил деревянный табурет и стукнул пенсионера по ноге. Тот, несмотря на возраст, отнял у обидчика предмет мебели и обрушил на его голову. Мужчина упал на пол, а владелец жилища ударил его кухонным ножом в грудь.

Рана оказалась неглубокой: гость поднялся с пола, они с хозяином выпили еще, и он ушел домой.

«Экспертиза признала травмы, нанесенные сельчанину табуретом и лезвием, легким вредом здоровью. Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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