В Пензе задержали молодого сладкоежку-рецидивиста

04.04.2023 | 13:16

Молодой житель Пензы, недавно отпраздновавший совершеннолетие, в душе остался обожающим сладости ребенком.

Именно это пристрастие обернулось для юноши большой проблемой. Не в силах удержаться от соблазна и не имея денег, он решился на криминальный шаг - в одном из пензенских магазинов украл 10 плиток шоколада на сумму 733 рубля.

Сладкоежку вычислили и задержали участковые уполномоченные полиции, но было поздно: он успел съесть все, что попало ему в руки незаконным путем.

Примечательно, что раньше на молодого человека уже составляли протокол за аналогичное мелкое хищение. Однако тяга к шоколаду оказалась сильнее боязни наказания.

Теперь сладкоежке грозит уже не административное, а уголовное наказание за кражу. Он может лишиться свободы на срок до 1 года.

«Избегайте необдуманных поступков! Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - напомнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.