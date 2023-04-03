Пензячка стала жертвой ограбления на первом свидании

03.04.2023 | 18:39

«Я взял эту цепочку рукой, дернул, она порвалась. Я развернулся и побежал из подъезда. Мне она кричала в спину: останься, вернись!» - рассказал подозреваемый.

Так для мужчины закончилось его первое свидание с женщиной. С 38-летней жительницей Пензы он договорился о встрече на одном из сайтов знакомств. Однако жажда наживы оказалась сильнее желания завести отношения. Поэтому очарованный дорогим ювелирным изделием донжуан пошел на преступление.

«Золотые украшения злоумышленник сорвал с потерпевшей на лестничной площадке, когда они вдвоем вышли из квартиры заявительницы. Ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил более 100 тысяч рублей», - сообщила дознаватель ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Яна Тузова.

Золотую цепочку с крестиком похититель сдал в ломбард и отправился прогуливать деньги. В одном из увеселительных заведений подозреваемого задержали стражи порядка.

«Когда я отдыхал в последнем баре, пришли сотрудники полиции. Я даже не понял, зачем они пришли, сижу дальше себе спокойно. А они раз - и подошли ко мне», - отметил мужчина.

Задержанный житель Шемышейского района ранее уже привлекался к уголовной ответственности и скоро опять предстанет перед судом. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.