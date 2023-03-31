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Криминал

20-летний зареченец ради кроссовок Nike не пощадил приятеля

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В Заречном перед судом предстал 20-летний парень, которого обвинили в грабеже с применением насилия.

Инцидент произошел в январе у дома на улице Ленина. Молодой человек беседовал с двумя приятелями и в какой-то момент заметил на ногах одного из них кроссовки фирмы Nike, товары которой больше нельзя легально приобрести в России.

Зареченец потребовал у приятеля отдать ему обувь, а получив отказ, ударил того по голове два раза. Обладатель желанных кроссовок упал на землю, а злоумышленник обрушил на него еще два удара. Они пришлись в спину.

Затем молодой человек разул дезориентированную и страдающую от боли жертву и скрылся с добычей с места происшествия.

«В результате умышленных корыстно-насильственных преступных действий потерпевшему причинен имущественный вред в сумме 3 780 рублей», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

Свою вину горожанин признал и раскаялся в содеянном. При вынесении решения служители Фемиды учли личность подсудимого и характер общественной опасности, тяжести преступления. Молодому человеку назначили 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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