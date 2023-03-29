В Пензе мужчину подозревают в организации наркопритона

29.03.2023 | 20:14

Пускал в свою квартиру граждан с сомнительной репутацией и вместе с ними употреблял запрещенные вещества. В Пензе полицейские задержали 54-летнего мужчину, который организовал в своем жилье наркопритон.

«По месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в результате которого сотрудники полиции обнаружили и изъяли стеклянную трубку для курения, фрагменты фольги и другие предметы, указывающие на употребление запрещенных веществ. Подозреваемый вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся», - рассказал начальник УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Его гостей тоже задержали. Все они привлечены к административной ответственности, с ними проведены профилактические беседы. Организатор наркопритона в скором времени предстанет перед судом.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет», - сообщил Михаил Тюрин.