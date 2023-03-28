В Пензе дерзкий «угон» детской машины попал на камеру

28.03.2023 | 19:33

Двое мужчин похитили дорогостоящий автомобиль на глазах у многочисленных очевидцев. Покататься на нем даже при всем желании им бы не удалось: машина предназначена исключительно для детей, любящих современную технику. Жителей Тольятти, 1998 года рождения, задержали за дерзкую кражу из магазина игрушек.

«По их словам, в Пензу они приехали к знакомой одного из подозреваемых, с которой тот познакомился на сайте знакомств. В Пензе молодые люди находились три дня. У них закончились деньги, один предложил похитить машинку, чтобы в дальнейшем продать ее», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Олег Куркин.

Игрушечный автомобиль они сдали в комиссионный магазин в Сызрани, а деньги разделили между собой. Однако вскоре оказались в отделении полиции.

«В отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - пояснил Олег Куркин.