Пензенцу, взявшему кредиты на 11 млн, не удалось обанкротиться

22.03.2023 | 08:58

37-летний житель Пензы признан виновным в мошенничестве в сфере кредитования в крупном размере.

В октябре 2021 года пензенец представил в четыре банка ложную информацию о месте работы и размере ежемесячного дохода и получил в общей сложности более 11 млн рублей, в среднем по 2,5 млн от одного банка.

Чтобы придать вид гражданско-правовых отношений, заемщик около 5 месяцев вносил ежемесячные платежи, а затем обратился в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением о признании его банкротом.

При этом он не собирался погашать кредиты и предполагал оставить деньги себе. Однако его планам не дано было осуществиться - несостоявшийся банкрот пошел под суд, признал вину и раскаялся.

Смягчающими обстоятельствами стали наличие двоих малолетних детей, состояние здоровья мужчины и его близких родственников, положительная характеристика и добровольное частичное возмещение ущерба.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с таким же испытательным сроком.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.