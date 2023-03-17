Житель Кондоля решил прокатиться и угнал трактор

17.03.2023 | 20:00

У жителя Кондоля угнали трактор. Увидев пустой гараж, мужчина сразу обратился в полицию, но по горячим следам ни злоумышленников, ни транспортное средство найти не удалось.

Пропажу обнаружили спустя двое суток в лесополосе в 10 километрах от села.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был установлен местный житель 1991 года рождения, причастный к совершению данного преступления», - сообщил начальник СО ОМВД России по Пензенскому району Денис Коновалов.

Задержанный отпираться не стал: украл трактор, чтобы покататься, а когда топливо кончилось, бросил его.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - уточнил Денис Коновалов.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда.