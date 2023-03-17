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Криминал

Шутник из Тамалинского района получил битой по голове

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В Тамалинском районе 20-летнего местного жителя будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 25-летнего знакомого.

2 января мужчины оказались за одним столом в доме у приятельницы в деревне Алексеевке. Изрядно выпив, они поссорились и для выяснения отношений вышли на веранду.

«Причиной конфликта могла стать неудачная шутка потерпевшего в отношении хозяйки дома, которой он предложил стать ее вторым мужем», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Во время конфликта первым в атаку пошел шутник. Он ударил головой по голове оппонента и применил удушающий прием, но дерущихся разнял еще один участник застолья.

После этого соперник взял лежавшую на веранде биту и стукнул ею по голове обидчика.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Тамалинский районный суд», - добавили в прокуратуре.

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