Шутник из Тамалинского района получил битой по голове

В Тамалинском районе 20-летнего местного жителя будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 25-летнего знакомого.
2 января мужчины оказались за одним столом в доме у приятельницы в деревне Алексеевке. Изрядно выпив, они поссорились и для выяснения отношений вышли на веранду.
«Причиной конфликта могла стать неудачная шутка потерпевшего в отношении хозяйки дома, которой он предложил стать ее вторым мужем», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Во время конфликта первым в атаку пошел шутник. Он ударил головой по голове оппонента и применил удушающий прием, но дерущихся разнял еще один участник застолья.
После этого соперник взял лежавшую на веранде биту и стукнул ею по голове обидчика.
«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Тамалинский районный суд», - добавили в прокуратуре.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀