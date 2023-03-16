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Криминал

Пензячка попыталась разбогатеть на суррогатном алкоголе

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63-летняя пензячка в подсобке своей торговой точки проворачивала махинации со спиртсодержащими жидкостями. Хотела легких денег от продукции сомнительного качества, а заработала срок - ограничение свободы на год. Приговор суда вступил в законную силу.

«Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт алкогольной продукции, не отвечающей требованиями безопасности, она приобрела у не установленного следствием лица не менее пяти литров спиртсодержащей продукции, которую хранила незаконно», - сообщила помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Олеся Акмашева.

Из большой емкости женщина налила в полуторалитровую бутылку и продала ее за 100 рублей. Во время экспертизы в содержимом обнаружили ацетон.

«В судебном заседании подсудимая вину признала полностью, в содеянном раскаялась», - добавила Олеся Акмашева.

Преступный эпизод в карьере предпринимательницы не единичный. Несколько лет назад она уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные деяния со спиртсодержащей продукцией.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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