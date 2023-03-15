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Криминал

В Пензе задержали супружескую пару, делавшую закладки с наркотиками

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По подозрению в незаконном обороте наркотиков сотрудники полиции задержали супружескую пару. В ходе обыска, проведенного в арендованной квартире, где проживали муж и жена, полицейские обнаружили целый склад наркотических средств.

«Изъято около 100 граммов мефедрона и около 50 граммов кокаина. Также установлено при анализе гаджетов, что они не успели оборудовать 6 тайников с наркотическими средствами. Все они были обнаружены, наркотическое средство изъято», - сообщил начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

Молодая пара встала на путь незаконного заработка, хотя в семье подрастает маленький ребенок. Мать полуторагодовалого малыша, судя по всему, прекрасно понимала, чем занимается.

«Кокаин хотела сбыть с помощью тайников и закладок», - рассказала задержанная.

«Наркотическое средство они забирали бесконтактным путем на территории Пензенской области в разных районах, после чего у себя в квартире фасовали на более мелкие партии и в ночное время производили оборудование тайников с кокаином и мефедроном», - уточнил Алексей Стяжков.

Муж в итоге отправился под арест, а его подельница-жена только благодаря ребенку отделалась подпиской о невыезде. В скором времени супруги предстанут перед судом и могут на длительное время отправиться по колониям.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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