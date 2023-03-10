Бековчанину отомстили за обиду с помощью раскаленного утюга

10.03.2023 | 13:41

В Бековском районе будут судить 30-летнего мужчину, который жестоким способом отомстил 32-летнему родному брату за обиду.

22 января 2023 года родственники вместе выпивали в доме младшего из них в селе Миткирей. Во время застолья гость нецензурно оскорбил хозяина и его сожительницу.

Обиженный мужчина решил изощренно отомстить: повалил брата на пол, включил утюг и, когда прибор накалился, дважды приложил его подошвой к оголенному животу обидчика.

«У потерпевшего образовались термические ожоги I-II степени. Спустя незначительный промежуток времени пострадавший был отпущен и ушел домой», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Сельчанин признал свою вину. Материалы переданы на рассмотрение мировому судье Бековского района.