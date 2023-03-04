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Криминал

В Пензенской области керамическая ваза стала орудием преступления

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48-летняя жительница села Грабово Бессоновского района обвиняется в смерти человека. Орудием преступления послужил предмет декора.

По данным следствия, в ночь на 1 марта 2023 года сельчанка, ее сожитель и брат устроили застолье. В какой-то момент хозяйке показалось, что благоверный слишком злоупотребляет горячительным, и она стала отбирать у него бутылку.

Мужчина ударил гражданскую жену по лицу и разбил ей губу. В ответ она схватила керамическую вазу и несколько раз ударила обидчика по голове. Тот рухнул, а женщина с братом пошли к соседям и попросили вызвать скорую помощь.

Когда медики приехали, 59-летний грабовец был мертв. Как показала экспертиза, причиной смерти стала травма головы, осложнившаяся массивной кровопотерей.

Женщину задержали и по решению суда заключили под стражу. Ей предъявлено обвинение.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Пензенской области, по делу назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы.

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