В Пензенской области керамическая ваза стала орудием преступления

48-летняя жительница села Грабово Бессоновского района обвиняется в смерти человека. Орудием преступления послужил предмет декора.
По данным следствия, в ночь на 1 марта 2023 года сельчанка, ее сожитель и брат устроили застолье. В какой-то момент хозяйке показалось, что благоверный слишком злоупотребляет горячительным, и она стала отбирать у него бутылку.
Мужчина ударил гражданскую жену по лицу и разбил ей губу. В ответ она схватила керамическую вазу и несколько раз ударила обидчика по голове. Тот рухнул, а женщина с братом пошли к соседям и попросили вызвать скорую помощь.
Когда медики приехали, 59-летний грабовец был мертв. Как показала экспертиза, причиной смерти стала травма головы, осложнившаяся массивной кровопотерей.
Женщину задержали и по решению суда заключили под стражу. Ей предъявлено обвинение.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Пензенской области, по делу назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀