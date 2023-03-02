В Пензенском районе обокрали предприятие по переработке мяса

02.03.2023 | 18:58

«С января совершил кражу двух кабелей плюс набор отверток. В феврале забрал холодильник из внутреннего помещения, перекинул его через забор», - сообщил задержанный.

Перечень криминальных «подвигов» гражданина весьма внушителен. В отделении полиции он рассказал, как совершал кражи с территории одного из мясоперерабатывающих предприятий.

Оказалось, что действовал злоумышленник вместе с тремя подельниками.

«Подозреваемые вину свою признали и в содеянном раскаялись. По их словам, таким образом они хотели заработать легких денег, продав все похищенное имущество. Подозреваемые похищали электро- и бензоинструменты, а также другое имущество, которое представляло какую-либо ценность. Часть похищенного имущества сотрудниками полиции изъята у подозреваемых, оставшаяся часть злоумышленниками продана», - пояснила старший дознаватель отделения дознания ОМВД России по Пензенскому району Ольга Шакирзянова.

Общая сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В ближайшее время все злоумышленники предстанут перед судом.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - отметила Ольга Шакирзянова.