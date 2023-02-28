Сетевое издание|18+|Вторник|28 фев 2023|08:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Фотография женщины стала причиной смерти пензенца

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


36-летний житель Пензы оказался на скамье подсудимых после того, как заступился за честь возлюбленной.

По данным следствия, вечером 2 июля 2022 года пензенец в своей квартире проспекте Строителей выпивал со знакомым. Во время застолья гость увидел фотографию сожительницы хозяина и грубо высказался о запечатленной на снимке женщине.

Владелец жилища не стерпел обиды и набросился на оскорбителя, нанося удары руками и ногами по телу и голове, а затем сел допивать спиртное.

4 июля в квартиру агрессора пришли полицейские и задержали его. Выяснилось, что избитый им приятель скончался от тупой сочетанной травмы головы и груди.

Во время следствия злоумышленник содержался под стражей.

«Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте