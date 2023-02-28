Фотография женщины стала причиной смерти пензенца

28.02.2023 | 07:44

36-летний житель Пензы оказался на скамье подсудимых после того, как заступился за честь возлюбленной.

По данным следствия, вечером 2 июля 2022 года пензенец в своей квартире проспекте Строителей выпивал со знакомым. Во время застолья гость увидел фотографию сожительницы хозяина и грубо высказался о запечатленной на снимке женщине.

Владелец жилища не стерпел обиды и набросился на оскорбителя, нанося удары руками и ногами по телу и голове, а затем сел допивать спиртное.

4 июля в квартиру агрессора пришли полицейские и задержали его. Выяснилось, что избитый им приятель скончался от тупой сочетанной травмы головы и груди.

Во время следствия злоумышленник содержался под стражей.

«Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.