Пензенский инвестор остался без двух миллионов рублей

25.02.2023 | 16:30

Хотел получить дополнительный доход, а в итоге заработал лишние проблемы и лишился 2 миллионов рублей с лишним. 33-летний житель Пензы в конце декабря заинтересовался рекламой в интернете по инвестициям на бирже, оставил свои контактные данные, зарегистрировался на специальной платформе, как ему рекомендовал связавшийся с ним «специалист».

«Затем по указаниям злоумышленника потерпевший установил на свой сотовый телефон приложение удаленного доступа. После этого, следуя инструкциям неизвестного, мужчина инвестировал более 30 тысяч рублей. Затем под предлогами увеличения суммы вложений, а также вывода денежных средств заявитель с декабря 2022 года по январь 2023-го в мобильном приложении одного из банков оформил семь кредитов», - сообщил старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Алексеев.

Впоследствии он перевел все деньги на рекомендованные счета.

Осознание, что обманули, пришло к пензенцу позже. Он обратился в полицию, рассказал историю своего неудачного инвестирования. Злоумышленников ищут, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».