В Кузнецке задержали собирателя нелегальных гербариев

18.02.2023 | 16:00

О том, что один из жителей Кузнецка хранит у себя дома наркосодержащие растения, стало известно местным полицейским. Оперативники проверили поступившую информацию, и она подтвердилась.

«В результате проведения обыска в домовладении подозреваемого сотрудники полиции обнаружили в кухонном гарнитуре четыре стеклянные банки с измельченным веществом растительного происхождения», - следователь СО ОМВД России по г. Кузнецку Лариса Станчина.

Все изъятое отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Специалисты дали заключение, что поступившее к ним вещество - марихуана, массой 560 граммов.

«По словам подозреваемого, наркосодержащее растение он сорвал осенью прошлого года, затем высушил и измельчил. Наркотики он хранил для личного употребления», - уточнила Лариса Станчина.

За сбор и хранение таких сухоцветов Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание. Кузнечанину грозит до 10 лет лишения свободы.