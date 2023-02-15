В Кузнецке несколько пенсионерок стали жертвами мошенников

15.02.2023 | 19:27

Пенсионерка из Кузнецка стала очередной жертвой мошенников, которые продолжают выкачивать деньги по большей части из пожилых людей. Женщине позвонили и рассказали слезливую историю: ее племянница попала в ДТП, а чтобы не завели уголовное дело, необходимо заплатить крупную сумму.

«Невнятно, я ничего не пойму. Вроде сбила ее машина», - рассказала потерпевшая.

«Мужчина добавил, что денежные средства необходимо завернуть в полотенце, сложить все в пакет и передать курьеру, который уже выехал к ней. Через некоторое время в дверь позвонил молодой человек, которому женщина передала сверток с деньгами в сумме 300 000 рублей. Кроме этого, в полицию поступило еще три аналогичных заявления от пожилых жительниц в возрасте от 71 до 83 лет», - сообщила старший следователь ОМВД России по г. Кузнецку Анна Демидова.

Все потерпевшие описывали одного и того же молодого человека, который приезжал за деньгами. В результате оперативных мероприятий полицейским удалось установить его личность и задержать злоумышленника. Им оказался житель Самарской области, 1998 года рождения.

«По его словам, работу курьером он нашел в интернете. В его задачу входило приехать по указанному в сообщении адресу, забрать сверток с деньгами и впоследствии всю сумму перевести на указанный работодателем счет, оставив себе проценты за выполненную работу», - отметила Анна Демидова.

Возбуждено несколько уголовных дел. Сотрудники полиции устанавливают остальных участников мошеннической схемы.